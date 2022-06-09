Превращение России в «технологический остров» предрекли в Кремле

Сценарий «островизации» ожидает Россию в ближайшие 10–15 лет, считает специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Спецпредставитель президента предсказал практически гарантированное сворачивание глобализма в мире. Речь идет о перезагрузке глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров, пояснил он.

«То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории. Это то, что происходит прямо сейчас», — написал Песков в своей статье для РБК.

По его словам, технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них.

«Это главная история на ближайшие десять лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно для Индии», — считает Дмитрий Песков.