Открытие бутылки шампанского создает сверхзвуковые волны

Международный коллектив ученых выяснил, что происходит спустя микросекунды после откупоривания бутылки шампанского. Оказалось, что различные типы ударных волн в рамках этого процесса достигают сверхзвуковых скоростей.

Для своего исследования специалисты использовали компьютерное моделирование, а также лазерную томографию и высокоскоростную съемку. Так, ударные волны, возникающие при высвобождении пробки, образуют так называемые кольца Маха.

Эти кольца хорошо известны по снимкам работающих реактивных двигателей. Сразу после появления ударные получают сверхзвуковой ускорение, в результате получается знаменитый хлопок, говорится в статье исследователей для журнала Physics of Fluids.

К дозвуковым скоростям все возвращается, когда давление воздушных потоков снижается, и они уже не могут поддерживать требуемый напор. После этого давление внутри бутылки выравнивается с атмосферным.