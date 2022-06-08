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Детям до семи лет сделали бесплатным проезд на электричках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Совет Федерации одобрил поправки в Устав железнодорожного транспорта, которые вводят бесплатный проезд на пригородных электричках для детей до семи лет включительно.

В настоящее время порядок такой перевозки различается в зависимости от вида транспорта и в зависимости от региона. До недавнего времени только в 48 субъектах федерации была предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет. Им предоставлялась скидка от 50% до 75% от действующего тарифа.

Поправки устанавливают единообразие подхода к оплате перевозок детей дошкольного возраста в пригородном общественном транспорте. Теперь в поездах пригородного сообщения пассажирам предоставляется право бесплатно провозить детей в возрасте не старше семи лет.

При этом отдельное место для сидения по аналогии с городским наземным транспортом в этом случае предоставляться не будет.

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