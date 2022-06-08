Курс доллара снизился ниже 60 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 26 мая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.13 по московскому времени стоимость американской валюты просела на 1,11 рубля, до 59,93 рубля, европейской валюты — на 1,85 рубля, до отметки в 63,75 рубля.

Эксперты говорят, что причина роста курса российской валюты рубля по-прежнему в существенном превышении предложения долларов над спросом. При этом фактически нет свободного оборота американской валюты для населения внутри страны — наличность банкам разрешили продавать, но с ограничениями.

Финансовые власти России принимают меры для прекращения укрепления рубля. Сильная отечественная валюты отрицательно сказывается на пополнении бюджета: меньше становятся поступления налогов от экспортеров.

Банк России стал постепенно смягчать валютные ограничения. Регулярно снижается и ключевая ставка.