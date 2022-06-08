Большинство автолюбителей допустило покупку нового «Москвича»

Более 60% российских автомобилистов готовы в будущем рассмотреть покупку обновленной версии автомобиля «Москвич», говорится в исследовании холдинга «Ромир».

65% опрошенных готовы купить «Москвич». 49% приобретут такой автомобиль, если он будет дешевле аналогов. 47% купят машину, если это будет адаптированная версия иностранного производства, приводит ТАСС данные опроса.

«Чтобы поддержать отечественного производителя, "Москвич" готов купить каждый пятый автомобилист (21%). 5% хотели бы приобрести автомобиль, так как владели этой маркой раньше», — отметили в «Ромире».

Положительно относятся к возрождению производства «Москвича» 46% опрошенных автомобилистов, то есть почти каждый второй. Чаще других положительную оценку возвращению «Москвича» давали люди от 60 лет (57%). Наименьший показатель поддержки инициативы в 40% установился среди молодежи от 18 до 30 лет.

«Если речь идет о возвращении легендарного бренда, то срабатывают и ностальгические чувства. Хоть в советские времена "Москвич" не был люксовой маркой, он заслужил репутацию надежного и долго служащего автомобиля», — отметил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.