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Большинство автолюбителей допустило покупку нового «Москвича»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gerundiy.Original uploader was Gerundiy at ru.wikipedia

Более 60% российских автомобилистов готовы в будущем рассмотреть покупку обновленной версии автомобиля «Москвич», говорится в исследовании холдинга «Ромир».

65% опрошенных готовы купить «Москвич». 49% приобретут такой автомобиль, если он будет дешевле аналогов. 47% купят машину, если это будет адаптированная версия иностранного производства, приводит ТАСС данные опроса.

«Чтобы поддержать отечественного производителя, "Москвич" готов купить каждый пятый автомобилист (21%). 5% хотели бы приобрести автомобиль, так как владели этой маркой раньше», — отметили в «Ромире».

Положительно относятся к возрождению производства «Москвича» 46% опрошенных автомобилистов, то есть почти каждый второй. Чаще других положительную оценку возвращению «Москвича» давали люди от 60 лет (57%). Наименьший показатель поддержки инициативы в 40% установился среди молодежи от 18 до 30 лет.

«Если речь идет о возвращении легендарного бренда, то срабатывают и ностальгические чувства. Хоть в советские времена "Москвич" не был люксовой маркой, он заслужил репутацию надежного и долго служащего автомобиля», — отметил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

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Топ комментариев

Disobedient

Главная проблема украинцев это зеля сам и бенина нацистская хунта. Так что в семьях украины все чаще...

Uynachalnica

А что это МО РФ жалуется на обстрелы, самолеты и калибры закончились, или эти М777 невидимы для разведки?

pepelmetal

Только такая погода им и нужна

corrector

Большинство автолюбителей в РФ сначала смотрят цену, а потом смотрят что это вообще за автомобиль...