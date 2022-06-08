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Вирусолог объяснил опасность вакцины от оспы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцина от натуральной оспы, запасы которой еще остались в России, имеет тяжелые побочные эффекты, способные привести к инвалидности или летальному исходу, сообщил вирусолог Анатолий Альштейн.

Вакцину от натуральной оспы можно применять против оспы обезьян — довольно редкого вирусного заболевания, случаи заражения которым зафиксированы в последнее время в десятках стран. Натуральную оспу полностью уничтожили в конце 70-х годов XX века вакцинацией. В СССР прекратили ставить прививки в 1978-1982 годах.

«Что касается вакцины от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, она дает очень тяжелые даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность», — цитирует Альтштейна URA.RU.

Вирусолог подчеркнул, что медиков очень обрадовало, когда вакцины перестали применять после исчезновения оспы.

«Очень часто из-за вакцины можно было получить довольно тяжелую болезнь, например, „генерализованную вакцину“ (кожное заболевание, характеризующееся генерализованной сыпью кожных поражений и вызываемое вирусом осповакцины). Вакцина от оспы всегда была болью медиков. Врачи вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что ее можно не применять», — добавил собеседник агентства.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 5 июня подтверждено 780 случаев заболевания оспой обезьян в 27 странах. В России случаев заболевания не выявлено.

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