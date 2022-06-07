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Самый большой за Уралом веревочный парк построят в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Кузбасса

Веревочный парк с дорожками разного уровня сложности строится в Шерегеше, он станет самым большим за Уралом и вторым по размеру в России, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

Площадь тайпарка составит 600 квадратных метров. В нем будут дорожки разного уровня высоты и сложности прохождения маршрута. Проводить время здесь смогут люди с самой разной физической подготовкой.

Сейчас на площадке завершается монтаж элементов. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта: конец июня — начало июля. В дальнейшем инвестор планирует оснастить парк дополнительными аттракционами: качелями,; аттракционами свободного падения, мостиками и подвесными дорожками.

В спортивно-развлекательном комплексе будет применяться двойная система безопасности — наряду со страховочными карабинами посетителям будут выдавать защитные жилеты.

В летний сезон в Шерегеше будут работать 53 отеля и гостевых домов. Во время горнолыжного сезона 2021/2022 курорт посетили 2 миллиона 6 тысяч туристов.

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