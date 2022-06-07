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Небензя покинул зал СБ ООН во время речи главы Евросовета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ООН

Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после обвинений главы Евросовета Шарля Мишеля в адрес Москвы.

Мишель, в частности, попытался возложить всю ответственность за мировой продовольственный кризис на Кремль. Кроме того, он обвинил Россию в якобы блокировании портов Украины и хищении зерна.

Практика, когда постпред страны в качестве протеста покидает заседание Совбеза, — распространена. Мишель, вопреки фактам, «говорил настолько отвязно и грубо, что постпред России покинул зал», — написал в своем телеграм-канале первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Максимальная степень доказанности в исполнении наших западных и украинских коллег — "русские солдаты повсеместно насилуют женщин". И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. Ни одного примера так и не было приведено», — заявил Полянский.

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Политика #Мир
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