Bloomberg заявило об ударе Путина по самому больному месту Европы

Президент России Владимир Путин нашел способ ударить по самому больному месту Европы — энергетике, пишет агентство Bloomberg.

Действия российских властей вынудил европейски страны искать обход санкций, которые ими же и были введены, отмечает издание.

«Несмотря на то, что Европейский союз выдвигает самые жесткие ограничения против России, количество компромиссов растет, начиная от уступок насчет поставок нефти по трубопроводу и заканчивая исключением патриарха Кирилла из санкционного списка», — говорится в материале.

По мнению агентства, экономическое противостояние с Россией расколола Евросоюз. «Финансовое оружие — несовершенный инструмент, который действует выборочно и ведет к непредвиденным последствиям», — полагает издание

Более того, санкции привели к обратному результату — росту цен на энергоресурсы. Россия от их экспорта в 2022 году получит доходы в размере 285 миллиардов долларов.

«Добавьте к этому другие товары, и это более чем компенсирует 300 миллиардов долларов российских валютных резервов, замороженных в рамках санкций», — заключает Bloomberg.