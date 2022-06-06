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Милонов предложил нарядить чиновников в мундиры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести специальную униформу (мундир) для высокопоставленных государственных служащих, депутатов региональных собраний, Госдумы и Совфеда.

Форма визуально подчеркивала принадлежность конкретного человека к государственному аппарату, накладывая на него дополнительную ответственность за честь мундира и делегируя часть авторитета государства, цитирует RT письмо Милонова на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

По его словам, наличие униформы у государственных служащих лишало их возможности ношения предметов роскоши, дорогих костюмов, неподобающих аксессуаров или предметов гардероба.

Депутат также вспомнил, что на протяжении царского, имперского, а затем и раннесоветского периодов все люди, находившиеся на государственной службе, имели общий отличительный признак — униформу.

По мнению Милонова, пошив формы следует возложить на самих служащих или вычесть стоимость униформы из их заработной платы.

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