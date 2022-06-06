Красноярские ученые разработали краски с алюминиевыми нановолокнами

Красноярские ученые разработали новые порошковые краски с добавлением нановолокон оксида алюминия, это сделало покрытие в два раза прочнее и устойчивее к коррозии, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Коллектив красноярских ученых из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и СФУ создал новую порошковую краску с добавками из нановолокон оксида алюминия. Такая добавка приводит к упрочнению покрытия, повышает его эластичность, а также коррозионную стойкость материала.

Для создания нанокомпозитных порошковых красок ученые добавили в смолу – полимерную основу краски, нановолокна прочного неорганическими оксидами — оксида алюминия. Нановолокна как бы армируют полимер и упрочняют его.

«Мы уже выпустили промышленную партию краски. Образцы такого типа уже прошли тестирование в испытательном сертификационном центре. Помимо того, разработанные краски могут заменить импортные дорогостоящие аналоги», – сказал ведущий инженер отдела молекулярной электроники КНЦ СО РАН Михаил Симунин.

Ученые отмечают, что покрывать такой краской можно любой проводящий материал, например, корпуса холодильников и многих других приборов. С их помощью можно защищать от коррозионной нагрузки и другое оборудование, например, дорожные знаки и трансформаторные ящики, сервера и ретранслирующее оборудование.