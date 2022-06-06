Ракеты уничтожили под Киевом поставленные Западом танки Т‑72

Российские военные уничтожили переданные Украине из Европы танки Т-72, сбили МиГ-29 и военно-транспортный Ан-26, а также десять беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия», — сказал генерал.

По его словам, ВКС нанесли удар по заводским цехам в Краматорске, Дружковке и Часовом Яре, где ремонтировалась и восстанавливалась военная техника для ВСУ.

Поражены также пункты управления бригад и районы сосредоточения живой силы и техники, две пусковых установки комплекса «Оса-АКМ», две боевые машины реактивных систем залпового огня, три военных склада и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, уточнил Конашенков.

Помимо этого, украинская сторона потеряла еще два самолета: МиГ-29 — в воздушном бою в районе Славянска и военно-транспортный Ан-26 с оружием и техникой, который сбили под Одессой. ПВО сбили десять беспилотников и две ракеты «Точка-У».