Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова

Черногория, Северная Македония и Болгария запретили пролет в своем воздушном пространстве для самолета главы МИД России Сергея Лаврова, в котором он собирался лететь в Белград, сообщили власти Сербии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что самолету Лаврова было отказано в пролете в воздушном пространстве стран, окружающих Сербию.

«Российская делегация должна была провести переговоры в Белграде, и страны-члены ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство. Это очередной закрытый канал коммуникации», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

Ранее глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила, что ситуация с прибытием Лаврова в Белград «чрезвычайно осложнена» и что всей логистикой занимается лично президент Александр Вучич.

«Невероятно, что ситуация в Европе и в мире такова, что президент одной из стран должен заниматься такими вещами, как логистикой полета министра иностранных дел (другой страны), от чего зависит, доберется он или нет», — сказала Брнабич.