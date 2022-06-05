Лавров заявил о запрете Западом Киеву вести переговоры с Москвой

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад запрещает Украине вести переговоры с Россией и поэтому перспективы переговорного процесса крайне туманные.

«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — цитирует РБК Лаврова.

После этого, по его словам, Киев «ужесточил свою позицию. Он также обратил внимание на «провокацию» в Буче, которая, по его словам, «очевиднейшим образом была инсценирована», чтобы сорвать переговорный процесс.

Россия и Украина приостановили переговоры в середине мая. Москва возложила ответственность за это на Киев. Украинская сторона, «видимо, под нажимом своих кураторов предпочитает другой вариант», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.