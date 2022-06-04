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Украина попросила у Германии подводные лодки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Naval Forces

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт передать Киеву подводные лодки.

«Не исключаю получения от Германии подводных лодок, потому что мы готовы стать обороной восточной границы всей Европы», — приводит слова Стефанчука сайт парламента.

Украинский политик отметил, что Киев готов стать оборонной восточной границей всей Европы. «И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем», — подчеркнул Стефанчук.

Спикер ранее уже призвал власти Германии поставить Киеву тяжелые вооружения, в том числе танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Однако с конца марта правительство Германии не поставляло Украине значительных партий вооружений.

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