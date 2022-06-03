Составлен топ подержанных авто, которые стали дороже новых

Трехлетний пикап Toyota Hilux сейчас стоит 4,6 миллиона рублей против 2,6 миллиона в 2019 году, это лидер среди автомобилей, которые стоят дороже, чем на момент их покупки, выяснили аналитики «Авто.ру».

Toyota Hilux подорожал на 76,4%. На втором месте — Mercedes-Benz GLE, который подорожал на 65,9%. Средняя стоимость немецкого кроссовера на рынке поддержанных автомобилей сейчас составляет 9,2 миллиона рублей.

В первой пятерке присутствуют Audi A3, Mercedes-Benz G-Class AMG и Toyota Land Cruiser. Выросла в цене и трехлетняя Lada 2121, которая подорожала на 45%.

Среди пятилетних автомобилей с пробегом больше всего можно заработать на продаже Lada Niva и Toyota RAV4. Это модели подорожали на 40% от цены покупки. Далее в рейтинге — Toyota Land Cruiser, Mazda 6 и Toyota Land Cruiser Prado.

В эконом-сегменте рост цены не превысил 27%. В этой категории лидируют Lada Vesta и Hyundai Solaris. При этом среди машин 2017 года есть и те, которые значительно потеряли в цене. Например, BMW 7 серии и Mercedes-Benz S-Класса сейчас стоят на 30% дешевле, чем при покупке.