Право отказаться от оружия и отдать долг государству на гражданке россияне получили после появления в 2002 году федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» — документ обеспечил исполнение статьи 59 Конституции РФ.

С 1 июня 2022 года расширен перечень профессий для альтернативной гражданской службы, он увеличился на 30 профессий и теперь включает 126 позиций.

Кто имеет право на альтернативную службу

Призывник может подать заявление о замене военной службы на альтернативную, если ее несение противоречит убеждениям или вероисповеданию. Кроме пацифистов и верующих, альтернативными солдатами имеют право стать представители малочисленного народа, ведущие традиционный образ жизни.

Альтернативная служба предусмотрена для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе. Служить на гражданку не могут отправить молодых людей, освобожденных от прохождения службы по состоянию здоровья, уволенных в запас или имеющих отсрочку по призыву.

Призыв в России проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Чтобы получить направление на гражданку, необходимо сначала подать в комиссариат заявление о замене военной службы по призыву на альтернативную, а также приложить к заявлению автобиографию и характеристику с места учебы или работы.

По закону, призывная комиссия рассматривает заявление в течение месяца, после чего выносит решение — заменить военную службу на гражданскую или отказать. Независимо от решения, гражданину придется пройти медкомиссию, чтобы установить категорию годности здоровья.

Как служат альтернативные солдаты

Альтернативная гражданская служба — работа вместо армии. Проходить ее можно в государственных организациях и даже силовых структурах или армии, только в качестве гражданского персонала.

Срок альтернативной службы — 21 месяц, или 18 месяцев, если проходить ее в организациях, которые входят в структуры Минобороны. При этом молодой человек имеет нормированный рабочий день, а также отдыхает дома все выходные и праздничные дни. За весь период может дважды сходить в отпуск.

Гражданским служащим присваивают звание рядового, выдают военный билет, так что альтернативная служба по документам ничем не отличается от армейской.

Альтернативный солдат получает зарплату, превышающую денежное довольствие военнослужащих, так как по закону она не должна отличаться от жалованья других сотрудников предприятия. Годы службы засчитываются в стаж.

Где и кем служат альтернативно

Место прохождения альтернативной службы выбрать нельзя. В теории призывника имеют право послать куда угодно. Однако по закону работодатель обязан подобрать жилье, оплатить проезд до места службы и обратно, поэтому в основном альтернативные солдаты работают в родном регионе.

С 1 июня вступил в силу обновленный перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2022 год, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, он включает 126 позиций.

По сравнению с прошлым годом, список пополнился 30 должностями, в числе которых позиции агрохимика, воспитателя, кардиоревматолога, врача-педиатра, звукорежиссера, зубного врача, концертмейстера, эпидемиолога.

Также добавились рабочие профессии: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик, столяр.

Традиционно самым распространенным местом службы альтернативных солдат является «Почта России» — она испытывает серьезный дефицит работников и присутствует в каждом российском регионе.