Простой лайфхак: как подружиться с котиком

Кошки часто ведут себя независимо, недоверчиво или даже агрессивно, особенно с малознакомым человеком. Но подружиться можно буквально за несколько минут.

Считается, что, в сравнении с собакой, для завоевания доверия кошки требуется гораздо больше усилий. Ученые объясняют это просто — люди приручили собак более 100 тысяч лет назад, а кошки живут рядом с нами всего лишь 5 тысяч лет.

Прищур с подмигиванием

Британские исследователи из Университета Сассекса выяснили, что кошки проникаются доверием к человеку, если он прищуривает глаза и медленно моргает, оставляя глаза полуприкрытыми.

Дело в том, что глаза играют важнейшую роль в общении у кошек, именно поэтому взгляд может быстро расположить животное к человеку, либо вызвать настороженность и даже агрессию, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

У самих кошек прищуренные глаза и неспешное моргание означают умиротворенное настроение. Каждый владелец котика знает, что если его питомец щурится, то у него все в порядке.

Авторы исследования предположили, что кошка инстинктивно «считывает» суженные глаза человека в качестве индикатора его положительного эмоционального настроя и отсутствия недобрых намерений.

И наоборот — непрерывный и немигающий взгляд широко открытых глаз приведет к тому, что кошка начнет воспринимать человека как угрозу. Сначала она насторожится, а затем и вовсе попытается скрыться.

Что нельзя делать при знакомстве с кошкой:

Возвышаться над животным. Лучше сесть или даже лечь на пол — так кошка поймет, для угрозы для нее нет.

Шуметь. Громкий голос или внезапный звук извне испортит знакомство.

Резко двигаться. Для налаживания отношений достаточно аккуратно и неторопливо протянуть палец, чтобы кошка его обнюхала.

Доказано экспериментом

Чтобы доказать свое предположение, ученые провели несколько экспериментов, в которых приняли участие порядка 50 котов и кошек самых разных возрастов, а также их владельцы.

Хозяев просили смотреть на своих питомцев полуприкрытыми глазами и медленно моргать. Через некоторое время человек протягивал кошке открытую руку, приглашая к более тесному общению. Затем аналогичные действия экспериментаторы предпринимали с незнакомыми кошками.

В другой тестовой группе люди просто сидели перед кошкой, не используя специальный взгляд, после чего протягивали ладонь.

Результаты оказались однозначными — к незнакомым людям животные после приглашения подходили намного чаще, если они перед этим применяли технику прищуренного взгляда с медленным морганием.

Более того, в ответ на прищур коты и кошки сами начинали прикрывать глаза, демонстрируя расслабленное и позитивное настроение.