Минобороны сообщило о сотнях уничтоженных наемников на Украине

Российские силы уничтожили высокоточным оружием большой дальности сотни иностранных наемников на Украине вскоре после их прибытия, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта, — цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам командиры подразделений украинских вооруженных сил и Нацгвардии не жалеют наемников, чтобы снизить потери своих собственных военных.

Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь, сказал генерал. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают, добавил он.