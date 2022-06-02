Минобороны сообщило о сотнях уничтоженных наемников на Украине

Российские силы уничтожили высокоточным оружием большой дальности сотни иностранных наемников на Украине вскоре после их прибытия, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
При этом большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта, — цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам командиры подразделений украинских вооруженных сил и Нацгвардии не жалеют наемников, чтобы снизить потери своих собственных военных.
Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь, сказал генерал. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают, добавил он.
Wolf HoundПоздно начали проверять что то.
UynachalnicaНу, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...
staff850Радость то какая, дед снова будет строить туалеты, вывозить дрова бабушкам и вновь рассказывать что кругом...
ifhbrjdИх тоже надо проверить на коррупцию. Вся страна знала - а они нет. Фантастика!