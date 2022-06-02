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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны сообщило о сотнях уничтоженных наемников на Украине

Источник:
ТАСС
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Российские силы уничтожили высокоточным оружием большой дальности сотни иностранных наемников на Украине вскоре после их прибытия, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта, — цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам командиры подразделений украинских вооруженных сил и Нацгвардии не жалеют наемников, чтобы снизить потери своих собственных военных.

Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь, сказал генерал. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают, добавил он.

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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

Wolf Hound

Поздно начали проверять что то.

Uynachalnica

Ну, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...

staff850

Радость то какая, дед снова будет строить туалеты, вывозить дрова бабушкам и вновь рассказывать что кругом...

ifhbrjd

Их тоже надо проверить на коррупцию. Вся страна знала - а они нет. Фантастика!