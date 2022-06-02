ЦБ сохранит валютные ограничения в лучшем случае до сентября

Банк России планирует сохранить действующие сейчас ограничения на покупку наличной валюты до сентября, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Эксперт считает, что ограничения, скорее всего, продлятся и дальше.

«Дополнительные валютные ограничения для граждан по наличной валюте ... Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией», — приводит РИА Новости слова Юдаевой.

По мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, отмена ограничений до 9 сентября маловероятна, так как завоз наличной валюты в Россию приостановлен — наличности в банках почти нет.

Вопрос останется актуальным до момента, когда деньги начнут появляться в кассах банков. «А это может продлиться и дольше, чем начало осени — далеко не факт, что по мере снижения напряжения вокруг Украины ЕС и США пойдут на то, чтобы восстановить возможность закупок Россией наличных долларов и евро», — добавил Переславский.

С 9 марта по 9 сентября в России действует временный порядок операций с наличной валютой. Изначально банкам было вообще запрещено продавать валюту физлицам, в апреле запрет был смягчен: банки получили право продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы с 9 апреля.

В мае без ограничений стало можно покупать любую наличную валюту, кроме долларов и евро (банки по-прежнему могут продавать гражданам через кассы только доллары и евро, поступившие после 9 апреля).