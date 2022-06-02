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ЦБ сохранит валютные ограничения в лучшем случае до сентября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России планирует сохранить действующие сейчас ограничения на покупку наличной валюты до сентября, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. Эксперт считает, что ограничения, скорее всего, продлятся и дальше.

«Дополнительные валютные ограничения для граждан по наличной валюте ... Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией», — приводит РИА Новости слова Юдаевой.

По мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, отмена ограничений до 9 сентября маловероятна, так как завоз наличной валюты в Россию приостановлен — наличности в банках почти нет.

Вопрос останется актуальным до момента, когда деньги начнут появляться в кассах банков. «А это может продлиться и дольше, чем начало осени — далеко не факт, что по мере снижения напряжения вокруг Украины ЕС и США пойдут на то, чтобы восстановить возможность закупок Россией наличных долларов и евро», — добавил Переславский.

С 9 марта по 9 сентября в России действует временный порядок операций с наличной валютой. Изначально банкам было вообще запрещено продавать валюту физлицам, в апреле запрет был смягчен: банки получили право продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы с 9 апреля.

В мае без ограничений стало можно покупать любую наличную валюту, кроме долларов и евро (банки по-прежнему могут продавать гражданам через кассы только доллары и евро, поступившие после 9 апреля).

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