The Guardian указала на вред антироссийских санкций для мира

Санкции не заставили Россию уйти с Украины, но принесли страдания всему миру из-за резкого повышения цен на продовольствие и энергоресурсы, считает обозреватель влиятельной британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

«Шесть миллионов семей в Британии могут столкнуться с отключениями электроэнергии. Такая же проблема грозит жителям континентальной Европы», — пишет Саймон Дженкинс. При этом ЕС обсуждает возможность отказа от потребления российских энергоресурсов.

По идее, санкции должны были заставить Москву изменить политику. Но с этим случился полный провал, считает Дженкинс. «Санкции, может, и навредили кредитоспособности России, но 70%-й рост цен на газ укрепил российский платежный баланс. Ее сегодняшний профицит текущего счета в три раза больше, чем до начала специальной военной операции», — пояснил он.

В то же время, по его словам, санкции явно наносят вред тем странам Западной и Центральной Европы, которые их вводят. «Миллионы ни в чем не повинных людей в Европе и вдали от ее берегов пострадают от резкого роста цен на продовольствие и энергию. Начались перебои со снабжением, рушатся торговые связи», — констатировал обозреватель.

«ЕС должен продолжать оказывать военную помощь Украине, но от экономических санкций против России ему следует отказаться. Они бессмысленно жестоки и обречены на неудачу», — заключил обозреватель.