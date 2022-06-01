Внеплановая индексация: как изменятся социальные выплаты

Минимальный размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в России с 1 июня увеличатся до 15 279 и 13 919 рублей соответственно. Также до 19 360 рублей вырастет средняя сумма страховой пенсии. Какие социальные пособия ждет пересчет?

По оценке правительства, индексация должна затронуть около 54 миллионов россиян, государство зарезервировало на дополнительные выплаты до конца года почти 510 миллиардов рублей.

На сколько повысят



Инициатором внеплановой индексации выступил президент России Владимир Путин. Выступая на заседании Президиума Государственного совета 25 мая, глава государства отметил, что это позволит компенсировать гражданам рост потребительских цен.

С 1 января 2022 года страховые пенсии, МРОТ и прожиточный минимум в России уже были повышены на 8,6%. С 1 июня их дополнительно повысили на 10%. Это автоматически приведет к пересчету многих социальных пособий и выплат.

На что влияет МРОТ

МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Он также используется для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

В результате пересчета минимальный размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в России варьируется от 493 до 509 рублей в зависимости от числа календарных дней в месяце.

Минимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 70,3 тысячи рублей, при осложненных родах — до 78,4 тысячи рублей, а при рождении сразу двух и более детей — до 97,5 тысячи рублей.

При этом принято отдельное решение по размеру пособия женщинам-военнослужащим, которое выплачивается по уходу за ребенком до полутора лет. С 1 июля оно будет увеличено вдвое и составит 31 тысячу рублей. Пособие является фиксированным.

На что влияет прожиточный минимум

Данный показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до 17 лет из малообеспеченных семей.

Сумма прожиточного минимума для трудоспособного населения выросла до 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, а для пенсионеров — 11 970 рублей.

После пересчета размер ежемесячного пособия для россиянок, которые находятся в сложном материальном положении и встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), составляет около 7,6 тысячи рублей. Малообеспеченные семьи с детьми до трех лет могут претендовать на выплату примерно в 13,5 тысячи рублей.

Также сейчас выплачиваются ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет и от восьми до 16 лет включительно. Их размер зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума на детей. В среднем по стране размер пособия теперь варьируется от 6,8 тысячи до 13,5 тысячи рублей в месяц.