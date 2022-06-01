«Лебединое озеро» стало украинским балетом в Португалии

Надпись: «Лебединое озеро». Украинский балет» появилась на афише мероприятия на португальском сервисе по продаже билетов.

Афиша размещена на португальском сервисе bilheteiraOnline. В синопсисе говорится, что это украинский классический балет Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Слово «украинский» окрашено в желто-голубой цвет.

Мероприятие состоится 19 июля. Стоимость — от 30 до 40 евро (около 2 тысяч рублей).

«Лебединое озеро» — балет Петра Чайковского, написанный в 1876 году. Композитор родился в Вятской губернии (сейчас Киров), а умер в Санкт-Петербурге.