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Сбербанк прокомментировал отключение от SWIFT

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк работает в штатном режиме, отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах, сообщила пресс-служба банка.

Евросоюз накануне согласовал шестой пакет санкций против России, включающий, помимо прочего, отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT.

«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — заверили в банке.

В начале марта Евросоюз в рамках антироссийских санкций принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

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Экономика #Деньги
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nicollaich

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Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

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