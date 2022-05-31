Сбербанк прокомментировал отключение от SWIFT

Сбербанк работает в штатном режиме, отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах, сообщила пресс-служба банка.

Евросоюз накануне согласовал шестой пакет санкций против России, включающий, помимо прочего, отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT.

«Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — заверили в банке.

В начале марта Евросоюз в рамках антироссийских санкций принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.