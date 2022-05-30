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Wildberries начал продажу автозапчастей по параллельному импорту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс Wildberries запустил продажу автозапчастей по параллельному импорту, сообщает пресс-служба площадки. Также заработал новый сервис для поиска запчастей.

Одновременно компания увеличила ассортимент товаров в сегменте запчастей до 2,2 миллиона, отмечается в сообщении. В планах расширить ассортимент запчастей до конца 2022 года еще в два раза.

Поиск автозапчастей организован по марке и модели автомобиля, а также VIN/Frame транспортного средства. Сейчас такой поиск доступен на сайте маркетплейса, в ближайшие месяцы он появится в мобильном приложении.

Доставку запчастей осуществляет логистическая и курьерская служба Wildberries. В ближайшее время площадка также планирует запустить продажи запчастей для грузового и коммерческого транспорта.

Правительство разрешило параллельный импорт товаров в начале мая. Он не требует согласия правообладателя на ввоз. Такая мера принята для поддержки российской экономики из-за западных санкций.

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Экономика #Торговля #Авторынок
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Топ комментариев

Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные

-Керя-

Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...

shatlnk

"традиции и правила, надо менять ! " сказал колобок, при этом перестал катиться по тропинке, и побежал...

karuto

Поляки получили отлуп, теперь все НАТО пугается. *ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?*