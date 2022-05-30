Украинская группа Kalush Orchestra продала победу на Евровидении

Группа Kalush Orchestra из Украины, победившая на Евровидении-2022, продала награду конкурса за 900 тысяч долларов. Деньги пошли на благотворительность.
«Спасибо всем, кто делал пожертвования, а особенно WhiteBit_ua (украинская криптовалютная биржа), которые купили кубок за 900 тысяч долларов», — говорится в сообщении Kalush Orchestra в телеграм-канале.
Музыканты из Украины выступали на Евровидении с песней «Стефания» и заняли первое место благодаря зрительскому голосованию.
Во время выступления в финале конкурса, украинские музыканты со сцены сделали политическое заявление. По правила конкурса, это недопустимо. Но организаторы сочли их высказывания уместными.
Музыкальные критики и политологи считают, что победа на Евровидении досталась Украине только по причине нынешней политической ситуации. Зрители, отдавшие голоса за Kalush Orchestra, таким образом выразили солидарность стране.
ponhik78А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?
Asd10А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.
UynachalnicaНапрасными надеждами себя тешат.
ponhik78А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...