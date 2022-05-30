Украинская группа Kalush Orchestra продала победу на Евровидении

Группа Kalush Orchestra из Украины, победившая на Евровидении-2022, продала награду конкурса за 900 тысяч долларов. Деньги пошли на благотворительность.

«Спасибо всем, кто делал пожертвования, а особенно WhiteBit_ua (украинская криптовалютная биржа), которые купили кубок за 900 тысяч долларов», — говорится в сообщении Kalush Orchestra в телеграм-канале.

Музыканты из Украины выступали на Евровидении с песней «Стефания» и заняли первое место благодаря зрительскому голосованию.

Во время выступления в финале конкурса, украинские музыканты со сцены сделали политическое заявление. По правила конкурса, это недопустимо. Но организаторы сочли их высказывания уместными.

Музыкальные критики и политологи считают, что победа на Евровидении досталась Украине только по причине нынешней политической ситуации. Зрители, отдавшие голоса за Kalush Orchestra, таким образом выразили солидарность стране.