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Украинская группа Kalush Orchestra продала победу на Евровидении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kalush_off, t.me/kalush_off

Группа Kalush Orchestra из Украины, победившая на Евровидении-2022, продала награду конкурса за 900 тысяч долларов. Деньги пошли на благотворительность.

«Спасибо всем, кто делал пожертвования, а особенно WhiteBit_ua (украинская криптовалютная биржа), которые купили кубок за 900 тысяч долларов», — говорится в сообщении Kalush Orchestra в телеграм-канале.

Музыканты из Украины выступали на Евровидении с песней «Стефания» и заняли первое место благодаря зрительскому голосованию.

Во время выступления в финале конкурса, украинские музыканты со сцены сделали политическое заявление. По правила конкурса, это недопустимо. Но организаторы сочли их высказывания уместными.

Музыкальные критики и политологи считают, что победа на Евровидении досталась Украине только по причине нынешней политической ситуации. Зрители, отдавшие голоса за Kalush Orchestra, таким образом выразили солидарность стране.

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Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...