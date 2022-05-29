Путин подписал закон об автоматическом учете нуждающихся

Россиян, которые нуждаются в получении мер социальной поддержки, будут автоматически находить и учитывать, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Для учета будет использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Это позволит сократить срок получения льгот за счет оптимизации межведомственного взаимодействия и снижения нагрузки на людей по сбору подтверждающих документов.

«Гражданину останется только при необходимости подать соответствующее заявление. А всю необходимую информацию для назначения пособия, включая финансовое и имущественное положение гражданина, соответствующие органы возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения», — приводит РГ слова спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Новый закон позволит персонифицировано информировать о возможности получения мер социальной поддержки в соответствии с жизненной ситуацией того или иного лица, сократить сроки предоставления помощи.