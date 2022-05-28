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Суд оправдал обвиненную в колдовстве американку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: dead_elvis / Attribution-ShareAlike License

Суд в американском штате Массачусетс пересмотрел дело 1693 года, по которому Элизабет Джонсон была признана ведьмой и приговорена к смертной казни.

Она была признана виновной в колдовстве в 1693 году и приговорена к смертной казни в разгар Салемских процессов, передает Associated Press. Законодатели согласились пересмотреть ее дело в прошлом году после инициативы школьников.

В XVII веке двадцать человек из Салема и соседних городов были убиты, а сотни других обвинены во время начавшегося в 1692 году преследования ведьм. Джонсон было 22 года, когда ее приговорили к повешению.

Однако приговор не привели в исполнение — губернатор Уильям Фипс отменил наказание, когда узнал о грубых судебных нарушениях в Салеме. Но женщину тогда официально не оправдали, приговор технически оставался в силе.

Джонсон — последняя на сегодня обвиняемая ведьма, которая была оправдана. За три с лишним столетия практически все приговоры ведьмам в США были пересмотрены и отменены.

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Топ комментариев

Asd10

Из "советского задела" делать вторую, как - то не по понятиям.)

Drronum

Но этот же силуанов, месяца два назад говорил, что никакого дефолта не будет и не может быть. А теперь...

Иркут 69

За культуру спрятался, шельма... 😕

kygear

Без единства даже такой гигант не выжил.