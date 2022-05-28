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Самую высокую в России статую Будды открыли в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Республики Тыва

Самую высокую в России статую Будды открыли в честь 100-летия государственности Тувы на месте слияния истоков реки Енисей в Кызыле, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Высота статуи составила 16 метров, общий вес — около 26 тонн, у подножия установлен цветок лотоса как символ чистоты и самоотречения. Автором памятника выступил российский скульптор Виталий Шанов.

Инициатором проекта выступил министр обороны Сергей Шойгу, основавший фонд в честь своего отца — известного в Туве государственного и общественного деятеля, писателя Кужугета Шойгу.

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что новый комплекс станет «местом, дающим силы для внутреннего духовного развития, гармонии в душе, место притяжения гостей из самых разных уголков мира».

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Жизнь #Религия #Тува
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