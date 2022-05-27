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Доллар и евро резко подорожали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 30 мая. В ходе пятничных торгов рубль значительно подешевел, а доллар и евро — подорожали.

Так, доллар подорожал на 4,35 рубля и теперь стоит 66,40 рубля. Курс евро поднялся на 4,99 рубля, до 69,43 рубля. При этом в начале недели доллар впервые с 2018 года стоил 55,8 рубля, а евро впервые с 2015 года приближался к 57 рублям.

Однако 26 мая Центробанк снизил ключевую ставку с 14% до 11%, после чего рубль начал резко падать. Эксперты отметили, что рубль исчерпал возможности для дальнейшего укрепления.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

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aevaev

«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами...

Asd10

Из "советского задела" делать вторую, как - то не по понятиям.)

Alhazred

Советское образование было одним из лучших в мире. Не без недостатков конечно. Но Болонская система это...

genn81

Подавать в суд и возвращать свои деньги. А то играйте в игру тратте, но если что то не так мы вас закроем)))...