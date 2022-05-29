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Французы перечислили варианты исхода карьеры Зеленского

Источник:
Le Figaro
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Фото: President Of Ukraine from Україна / CC0

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что Россия этого не хочет. В ответ читатели газеты Le Figaro предложили ему подумать о конце карьеры.

«Есть вещи, которых мы не сможем достичь только за столом переговоров. Мы хотим, чтобы все стало прежним, чего Россия не хочет. Это будут боевые действия, но они завершаться дипломатией», — приводит Le Figaro слова Зеленского.

В комментариях к этому заявлению читатели устроили дискуссию о будущем Зеленского. Одни предрекли ему ссылку в Сибирь. «Если что и положит конец конфликту, так это ссылка Зеленского в Восточно-Сибирскую тюрьму», — считает один анонимный пользователь.

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Другие нашли более жесткие варианты. «У Зеленского есть только две возможные судьбы — тюрьма пожизненно и физическое устранение. Это говорю не я, а все (100%) украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. И я им доверяю», — написал пользователь под ником Avidoron.

Один из читателей предложил Зеленскому сразу четыре варианта исхода карьеры — пути, которые он может повторить он готов повторить: Саддама Хусейна (казнь после суда), Николае Чаушеску (казнь без суда), бен Ладена (ликвидация), Гитлера (самоубийство).

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Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.

ponhik78

То есть Макрон и Шольц позвонили Путину, но куда-то там просится всё равно Путин? Я просто не знаю как...