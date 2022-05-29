Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «дипломатическом» пути разрешения конфликта, но добавил, что Россия этого не хочет. В ответ читатели газеты Le Figaro предложили ему подумать о конце карьеры.

«Есть вещи, которых мы не сможем достичь только за столом переговоров. Мы хотим, чтобы все стало прежним, чего Россия не хочет. Это будут боевые действия, но они завершаться дипломатией», — приводит Le Figaro слова Зеленского.

В комментариях к этому заявлению читатели устроили дискуссию о будущем Зеленского. Одни предрекли ему ссылку в Сибирь. «Если что и положит конец конфликту, так это ссылка Зеленского в Восточно-Сибирскую тюрьму», — считает один анонимный пользователь.

Другие нашли более жесткие варианты. «У Зеленского есть только две возможные судьбы — тюрьма пожизненно и физическое устранение. Это говорю не я, а все (100%) украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. И я им доверяю», — написал пользователь под ником Avidoron.

Один из читателей предложил Зеленскому сразу четыре варианта исхода карьеры — пути, которые он может повторить он готов повторить: Саддама Хусейна (казнь после суда), Николае Чаушеску (казнь без суда), бен Ладена (ликвидация), Гитлера (самоубийство).