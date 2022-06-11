Кошки и собаки в жару: как помочь питомцам

Жара становится настоящим испытанием не только для людей, но и для животных. И если хозяева сами могут о себе позаботиться, то питомцы становятся заложниками ситуации. Что поможет кошкам и собакам избежать перегрева в жару?

Жара в квартире

«Собака потеть не умеет, не может быстро отдать тепло. За счет физиологического процесса развивается гипертермия (перегрев) — повышенная температура до 43-44 градусов, из которой вывести крайне сложно», — рассказал Sibnet.ru глава пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

Поэтому, по его словам, в жару надо следить за питомцем. И если хозяин надолго уходит из дома, то заранее подготавливать помещение. Нужно чаще проветривать жилье, затенять шторами, включать кондиционер.

Кошек и собак категорически нельзя закрывать в теплых и душных пространствах, например, на застекленном балконе, где может создаваться эффект парника. Кроме того, чем больше свободы в помещении получит животное, тем проще ему самому будет выбрать наиболее комфортное место.

Для кошек нормальная температура тела 38-39,5 градуса, для собак – 38,5-39 градусов.

Во время жары животные теряют много жидкости: через подушечки лап, нос, открытую пасть и высунутый язык, в меньшей степени через кожу. Поэтому у кошки и собаки должен быть постоянный доступ к чистой воде, можно поставить несколько мисок. Корм тоже должен быть на виду.

Ветеринары советуют оставлять доступ животным в ванную комнату, обычно кафель прохладен и лежание на нем помогает облегчить состояние животного в жару. Саму ванну можно намочить, если животное захочет, то залезет в нее. Можно положить в квартире влажные полотенца.

А вот купать в жару питомцев не стоит. Особенно, кошек. Это и резкая смена температуры, и стресс. «Если кидать в холодную ванну, может не отойти, от шока у кошки может быть спазм сосудов и она умрет от инфаркта миокарда», — предупредил Шмидт.

Еще один популярный способ у владельцев — стрижка мохнатых собак и кошек, но он тоже может вызвать проблемы. «Шерсть защищает от перегрева, это естественный барьер от солнечных лучей. Не стоит стричь, иначе им (животным) грозит больший перегрев», — отметила ветеринарный врач новосибирской клиники «ИнТерра» Виктория Чурсина.

У стриженных котов и собак обнажается кожа, и на солнце могут возникнуть ожоги. Вместо стрижки лучше вычесывать подшерсток, убирать колтуны. Тогда воздух будет свободно циркулировать.

Поездки и прогулки в жару

Выгуливать собак в жаркий день лучше с утра или поздно вечером, и не на солнце, а в тени. Не стоит привязывать животное на солнцепеке возле магазина или другого места.

«К любимцу надо относится, как к себе. Нельзя оставлять питомца в машине при температуре плюс 30. Это может привести к тяжелым последствиям», — сказал Шмидт.

Во время транспортировки животного надо создавать комфортные условия в салоне: 18-25 градусов.

Длительная поездка должна сопровождаться подготовкой. Нужно хорошо напоить питомца, не кормить, возможно, дать перед поездкой антистрессовые препараты, добавил собеседник. Можно использовать специальные охлаждающие коврики для транспортировки, их продают в зоомагазинах.

В дорогу обязательно надо брать воду для животного и полотенце, которое можно смочить, чтобы накрыть им питомца.

Признаки теплового удара

У собак

отдышка

гиперемия (покраснение) слизистых оболочек

слабость

головокружение

нарушение координации движений

судороги и тремор (дрожание) мышц

рвота, диарея

У кошек

беспокойное поведение или, напротив, полная апатия

учащенное, прерывистое и затрудненное дыхание

повышение температуры тела

увлажнение подушечек на лапках

широко распахнутые глаза

повышенное слюноотделение

изменение окраски слизистых оболочек (десен, век), может быть как покраснение, так и неестественная бледность

при сильном перегреве – рвота, потеря сознания, мышечные судороги

Первая помощь животным. Немедленно унести питомца с жаркого места в тень и прохладу, можно накрыть влажным полотенцем живот и лапки, дать воду. Обратиться к ветеринарному врачу. Категорически нельзя резко охлаждать животное.