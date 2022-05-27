Бузова объяснила смысл шеста в своей жизни

Ведущая Ольга Бузова продолжает делиться видео с тренировок по Pole Dance. Занятия нужны ей, чтобы не казаться «солдатом в юбке».

«Когда-нибудь я буду делать это очень красиво. Я в это искренне верю. Но это, знаете, такая нагрузка если честно. Это и пластика, и растяжка. Это все нужно для женского тела», — сказала Бузова в соцсети.

Ведущая регулярно публикует видео с занятий на пилоне. Многие подписчики смеются над Бузовой, называя ее «деревянной», но знаменитость не бросает свое увлечение. Верные поклонники поддерживают «танцовщицу» и верят в ее успех.