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Бузова объяснила смысл шеста в своей жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео телеграм-канала Ольги Бузовой

Ведущая Ольга Бузова продолжает делиться видео с тренировок по Pole Dance. Занятия нужны ей, чтобы не казаться «солдатом в юбке».

«Когда-нибудь я буду делать это очень красиво. Я в это искренне верю. Но это, знаете, такая нагрузка если честно. Это и пластика, и растяжка. Это все нужно для женского тела», — сказала Бузова в соцсети.

Ведущая регулярно публикует видео с занятий на пилоне. Многие подписчики смеются над Бузовой, называя ее «деревянной», но знаменитость не бросает свое увлечение. Верные поклонники поддерживают «танцовщицу» и верят в ее успех.


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