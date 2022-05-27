НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ продлил простой еще на неделю

Источник:
Sibnet.ru
346 4
Фото: Vyacheslav Bukharov / CC BY-SA 4.0

АвтоВАЗ из-за дефицита комплектующих снова продлил простой в Тольятти и Ижевске на неделю, сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов.

Простой продлится с 30 мая по 3 июня. Рабочие предприятия будут получать две трети средней зарплаты, цитирует «Интерфакс» Емшанова.

АвтоВАЗ из-за дефицита полупроводников вводил временные приостановки производства с середины прошлого года.

После корпоративного отпуска, перенесенного на апрель, заводы АвтоВАЗа не работали на майских праздниках, за ними последовала еще одна серия простоев.

Новый генеральный директор предприятия Максим Соколов 24 мая на встрече с коллективом тольяттинского автозавода заявил о вероятном возобновлении выпуска автомобилей в начале июня, а затем о постепенном восстановлении его объемов.

Тема: Русские машины
Мэр Москвы опроверг выпуск старых моделей «Москвича»
Собрана первая упрощенная Lada Granta
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Эксперты перечислили смертельные опасности «ободранных» Lada
смотреть все
Авто #Автопром #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
World of Tanks ввел «санкции» против российских игроков
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада
Появилась информация о ценах «ободранных» Lada
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
90
Украинским офицерам разрешат убивать дезертиров
55
Гуру мировой дипломатии призвал Украину пойти на уступки России
43
Кадыров пригрозил разобраться с Польшей за шесть секунд
28
Лавров уличил западных лидеров в незнании России
27
Путин пошутил о своей вине в экономических проблемах Запада