АвтоВАЗ продлил простой еще на неделю

АвтоВАЗ из-за дефицита комплектующих снова продлил простой в Тольятти и Ижевске на неделю, сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов.

Простой продлится с 30 мая по 3 июня. Рабочие предприятия будут получать две трети средней зарплаты, цитирует «Интерфакс» Емшанова.

АвтоВАЗ из-за дефицита полупроводников вводил временные приостановки производства с середины прошлого года.

После корпоративного отпуска, перенесенного на апрель, заводы АвтоВАЗа не работали на майских праздниках, за ними последовала еще одна серия простоев.

Новый генеральный директор предприятия Максим Соколов 24 мая на встрече с коллективом тольяттинского автозавода заявил о вероятном возобновлении выпуска автомобилей в начале июня, а затем о постепенном восстановлении его объемов.