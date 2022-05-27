Решетников призвал вернуться к равновесному курсу рубля

Россия должна вернуться к прежнему равновесному курсу рубля, смягчая валютные ограничения, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

«Мы сейчас находимся где-то вблизи локального минимума (курса доллара), тот, который сейчас есть, в долгосрочном плане представляет проблему. Реально эффективный курс (рубля) на 40% крепче, чем в среднем за последние пять лет», — цитирует РИА Новости Решетникова.

По его словам, это представляет серьезный вызов внутреннему производителю, так как при постепенном восстановлении каналов внешних поставок он будет все сильнее ощущать давление импорта, конкурировать с ним и проигрывать.

«Это вопрос по экспорту. Большая часть экспорта — этот курс компенсируется высокими долларовыми ценами на энергоносители и так далее. Но, например, ряд позиций в сельском хозяйстве, те же производители мяса, говорят, что они с таким курсом становятся неконкурентоспособны на внешних рынках», — отметил Решетников.

Он подчеркнул, что при сохранении текущего курса в долгосрочной перспективе бизнес не сможет развивать проекты по импортозамещению, «Поэтому нам нужно аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который был до», — призвал глава ведомства.