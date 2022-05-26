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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Мэр Москвы опроверг выпуск старых моделей «Москвича»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Plumbum plus / CC BY-SA 4.0

Власти Москвы не собираются выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро это стоить сделать. Но мы собирается выпускать самые современные модели с переходом на электромобили», — цитирует ТАСС выступление Собянина на конкурсе управленцев «Лидеры России».

Он подчеркнул, что «для этой работы понадобятся и международные партнеры, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно». По его словам, на это «есть перспективы».

Автозавод в Москве был запущен в 1930 году. Машина под маркой «Москвич» появилась в 1947 году, всего было четыре поколения этого автомобиля. Концерн Renault и правительство столицы создали совместное предприятие в 1998 году, был налажен выпуск нескольких моделей. 23 марта 2022 года конвейеры встали из-за вторжения России на Украину.

В середине мая Renault передала автомобильный завод в собственность правительства Москвы. Французы также покинули АвтоВАЗ.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

xarakire

Видишь, они тебе минусы ставят, они купили по 150 в надежде что он будет по 200.

Asd10

Санкции всем только на пользу. Даже вам, котам. Вискаса не будет, будешь мышей ловить и стройным станешь....

VALGOR

Рисковые парни и видимо не очень сообразительные, самое большая аудитория игроков у них в России и они...

Nik3316

ты вообще новость прочитал? вы укрохлопцы меня удивляете иногда)))