Мэр Москвы опроверг выпуск старых моделей «Москвича»

Власти Москвы не собираются выпускать старые модели автомобиля «Москвич» на бывшем заводе Renault, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро это стоить сделать. Но мы собирается выпускать самые современные модели с переходом на электромобили», — цитирует ТАСС выступление Собянина на конкурсе управленцев «Лидеры России».

Он подчеркнул, что «для этой работы понадобятся и международные партнеры, потому что с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно». По его словам, на это «есть перспективы».

Автозавод в Москве был запущен в 1930 году. Машина под маркой «Москвич» появилась в 1947 году, всего было четыре поколения этого автомобиля. Концерн Renault и правительство столицы создали совместное предприятие в 1998 году, был налажен выпуск нескольких моделей. 23 марта 2022 года конвейеры встали из-за вторжения России на Украину.

В середине мая Renault передала автомобильный завод в собственность правительства Москвы. Французы также покинули АвтоВАЗ.