Закон о конфискации авто у злостных нарушителей ПДД внесен в Думу

Злостные нарушители ПДД лишатся автомобилей, также их ждут большие штрафы или уголовное преследование. Соответствующий законопроект внесен в Думу, сообщила одна из его авторов Ирина Яровая на своем сайте.

Нормы административного законодательства сейчас позволяют лицу многократно управлять транспортным средством, будучи лишенным такого права или не имея такого права, отметила Яровая.

«В настоящее время по таким деяниям вообще отсутствует признак повторности. При этом многократные нарушения и публичное демонстративное неуважение к закону и пренебрежение ценностью жизни и безопасности граждан сегодня влечет одну и ту же ответственность», —прокомментировала вице-спикер Госдумы.

Штраф, уголовка и конфискация

Поправки в УК И КоАП предлагают, что для лиц, повторно управляющих транспортным средством после того, как их лишили прав, будет увеличено административное наказание – по решению суда штраф будет устанавливаться в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Уголовная ответственность наступит в случае, если лишенный прав гражданин управляет авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость.

Также отягчающим обстоятельством станет нарушение правил движения, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть пешехода, — оно будет повышать ответственность для водителей, не имеющих прав или лишенных их.

На основании обвинительного приговора у злостного нарушителя могут конфисковать автомобиль. Такая мера будет применяться к тем, кто многократно попадался за рулем автомобиля после лишения прав.

О конфискации речь будет идти в случаях, когда водитель третий раз создает опасность на дороге, третий раз за год выезжает на встречку или в третий же раз за год превышает скорость более чем на 60 километров в час к разрешенной или управляет автомобилем в состоянии опьянения и ранее уже подвергался административному наказанию за пьяную езду.