Центробанк скорректировал курсы валют

Банк России установил на 26 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 56,29 рубля, что на 66,94 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро составил 57,92 рубля, он понизился на 94,95 копейки.

В среду в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с 27 февраля 2018 года, курс евро — ниже 58 рублей впервые с 1 июня 2015 года.

Однако в дальнейшем эксперты ожидают ослабления рубля — 25 мая завершился пик ежемесячного налогового периода, в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы.

Кроме этого, должны «сыграть» предпринятые на днях действия российских властей по нормализации денежно-кредитной политики и ослаблению мер валютного контроля.