Массаж по точкам: как работает аппарат «Кандадзя»

Здоровье, жизненный тонус и даже внешний вид человека зависит от циркуляции жизненной энергии Ци, считают китайские врачи. Вибромассаж — один из способов стимулировать ее потоки, например, на аппарате «Кандадзя».

В основе китайской традиционной медицины лежит учение о жизненной энергии Ци и ее движении по меридианам (каналам в организме человека). Если живительная сила Ци движется свободно, то кровь вслед за ней тоже движется беспрепятственно, но если проходимость Ци замедляется, то образуется застой крови, возникают патологические изменения.

Также в китайской традиции считается, что у каждого органа и системы организма есть проекции на теле — точки и рефлекторные зоны. Расположены преимущественно на стопах и ладонях.

«Стопы — миниатюрная копия человека, внутренние органы человека имеют рефлекторные зоны на стопах. За счет их стимулирования можно регулировать функции внутренних органов», — высказывался замдиректора Гонконгского института рефлексологии Ян Мин Мин.

На этих принципах ученые и инженеры из Поднебесной создали аппарат «Кандадзя». Переводится с китайского как «здоровье в каждую семью».

Это многофункциональный рефлекторный массажер, способный стимулировать циркуляцию жизненной энергии, улучшать кровообращение и восстанавливать нарушенные рефлексы.

Прибор получил сертификат соответствия ГОСТ Р — № РОСС CN.ME61 А02341. Массажер участвовал в исследованиях нескольких российских клиник. Сейчас его используют для реабилитации и как одну из оздоровительных процедур в санаториях.

Как работает «Кандадзя»

Главный элемент массажера «Кандадзя» — движущийся эбонитовый шипованный диск, установленный на металлическую платформу. Он работает от электрической сети, но риска получить удар током нет, так как эбонит не проводит электричество. Для удобства в комплект входит пульт управления.

Контактная поверхность диска имеет выступы для биоточек и рефлекторных зон на стопах и ладонях.

Массажная пластина вращается по спирали и вибрирует. Есть режим для новичков — 3,6 тысячи оборотов в минуту. Подготовленные пользователи могут выбрать скорость до 7,2 тысячи оборотов в минуту.

Когда к мышце прикладывается механическая вибрация, кровоток увеличивается на треть. Ткани начинают вибрировать, и это воздействие проходит как на мышечные ткани, так и на связочный аппарат.

«Аппарат (массажер) сочетает принципы мануальной терапии, когда мы разрушаем устойчивые патологические связи между мышцей и костной структурой — защемление нерва, неправильное сокращение мышц, вызываемый этим спазм», — объясняет врач Евгений Ефремов из НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина.

Массажер можно использовать сидя, стоя, лежа на спине и на животе — таким образом прорабатываются разные зоны. Также «Кандадзя» подходит для диагностики — в начале использования на коже рефлекторных участков могут проявляться различные изменения, которые показывают, где проблемы в организме.

Что лечит «Кандадзя»

«Кандадзя» эффективен при лечении и профилактике до 50 заболеваний — помогает справиться с мигренью, постоянными болями в шее и спине, болезнями опорно-двигательного аппарата, артрозом, артритом, вегето-сосудистым нарушениями, простатитом, половой дисфункцией, геморроем, восстанавливает эластичность кровеносных сосудов и мышц.

Это активная профилактика различных застойных явлений, например, варикозного расширения вен, лимфостаза. Вибромассаж также используют для снижения веса и подтягивания кожи.

Противопоказания — инфекции в острой фазе, металлические пластины в костной ткани, наличие тромбов. Полный перечень перечислен на официальном сайте массажера.