НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Бог грома встретил бывшую любовь в новом трейлере четвертого «Тора»

Источник:
Sibnet.ru
279 1

Киностудия Marvel представила финальный трейлер фильма «Любовь и гром», в котором Тор встречает получившую суперсилы бывшую возлюбленную и противостоит Убийце богов.

События в четвертом «Торе» развернутся после событий фильма «Мстители: Финал». Тор пытается обрести внутренний покой, но ему необходимо объединиться с Валькирией, Коргом и Джейн Фостер, ставшей Могучим Тором, чтобы помешать Горру – Убийце богов уничтожить всех богов.

Главные роли исполнили Крис Хемсворт, Кристиан Бэйл, Крис Пратт, Натали Портман, Карен Гиллан, Рассел Кроу, Брэдли Купер и другие актеры.

Промо уже набрало более 23 миллионов просмотров. В ролике рассказывается, что Бог грома, растолстевший после событий «Войны бесконечности», обрел былую физическую форму. 

Большой ажиотаж среди зрителей вызвала сцена, где он остается без одежды. При этом внимательные поклонники разглядели татуировку на спине Тора, видимо, сделанную в память о брате, погибшем от руки Таноса. Мировая премьера намечена на начало июля.

Еще по теме
Фильм «Главная роль» с Бандерасом покажут в России
Украинский режиссер встал на защиту русских
Второй сезон «Эпидемии» на ТНТ выйдет 30 мая
Актриса Дапкунайте пожалела об отъезде из России
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ночь музеев — 2022 в Новосибирске: куда сходить
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
Рогозин показал воронку от межконтинентального «Сармата»
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Топ комментариев

corrector

точно, в детский сад..Это как дать человеку в долг, а потом не принимать долг обратно и в...

Antoxa.

Странная логика, они не исполняют взятые на себя обязательства по проведению операций, а дефолт у РФ.Вся...

xarakire

В частности, глава Минфина РФ Антон Силуанов отмечал, что Москва не собирается объявлять дефолт, а при...

slavaynin

с таким дефолтом они могут идти в сад