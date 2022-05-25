Бог грома встретил бывшую любовь в новом трейлере четвертого «Тора»

Киностудия Marvel представила финальный трейлер фильма «Любовь и гром», в котором Тор встречает получившую суперсилы бывшую возлюбленную и противостоит Убийце богов.

События в четвертом «Торе» развернутся после событий фильма «Мстители: Финал». Тор пытается обрести внутренний покой, но ему необходимо объединиться с Валькирией, Коргом и Джейн Фостер, ставшей Могучим Тором, чтобы помешать Горру – Убийце богов уничтожить всех богов.

Главные роли исполнили Крис Хемсворт, Кристиан Бэйл, Крис Пратт, Натали Портман, Карен Гиллан, Рассел Кроу, Брэдли Купер и другие актеры.

Промо уже набрало более 23 миллионов просмотров. В ролике рассказывается, что Бог грома, растолстевший после событий «Войны бесконечности», обрел былую физическую форму.

Большой ажиотаж среди зрителей вызвала сцена, где он остается без одежды. При этом внимательные поклонники разглядели татуировку на спине Тора, видимо, сделанную в память о брате, погибшем от руки Таноса. Мировая премьера намечена на начало июля.