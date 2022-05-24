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Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в предательстве

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента России

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают по нескольким уголовным статьям, в том числе о предательстве родины, сообщила глава пресс-службы Генпрокуратуры республики Марианна Керпек.

Во вторник, 24 мая стало известно, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии проводят обыски у Додона.

«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 ("Пассивная коррупция"), статьей 181 пункт 2 ("Финансирование политической партии со стороны криминальной организации"), статьей 337 ("Предательство родины") и статьей 330 пункт 2 ("Незаконное обогащение") Уголовного кодекса Молдавии», — сообщила Керпек.

В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым в июне 2019-го. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал главе государства пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.

В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.

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Топ комментариев

GammiPluh

Любых? даже убить детей? там десяток женщин? у вас нацистов именно так заведено мы вкурсе

Иркут 69

У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️

Nik3316

готовится к земле, по совету Кличко?

Alhazred

Если бы у нас такое предложили, он первый бы тут такой вой поднял.)))