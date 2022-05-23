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Слову «Бог» предложили новое написание

Источник:
РИА Новости
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Фото: eikon.org.ua / Attribution License

Слово «Бог» по новому проекту правил русской орфографии рекомендуется писать с заглавной буквы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на церемонии открытия ХХХ Международных образовательных чтений.

«Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, также как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал министр.

Летом прошлого года была образована правительственная комиссия по русскому языку. Ее официальная задача — «сохранение и развитие русского языка», для этого ее участники подготовили проект рекомендаций по основным правилам русской орфографии, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно предложенным в нем правилам, с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, когда они употреблены в духовном смысле.

В настоящее время действуют принятые еще советскими учеными рекомендации, согласно которым слово «Бог» следует писать с маленькой буквы. При этом данное правильно не является обязательным.

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Топ комментариев

slavaynin

у тебя и полк азов из мариуполя наступает.

Dimank

Леонид Ильич был Совсем другим человеком!

kygear

Будут защищать до последнего тайваньца.но все они китайцы.

лачинов

Только этого? Другие только правду - матку режут? В таком случае вы ещё более наивны.