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Экс-министр транспорта возглавил АвтоВАЗ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Leonrid / https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html" rel="nofollow">GFDL 1.2+

Бывший министр транспорта Максим Соколов утвержден президентом АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба автопроизводителя. На этом посту он сменил француза Николя Мора, который вместе с Renault покинул Россию.

«Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь — отечественных», — заявил Соколов.

Соколову 54 года. Он окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета с красным дипломом. Занимался бизнесом, но в 2004 году перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга, привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также китайских инвесторов.

Через пять лет возглавил департамент промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. Затем шесть лет был министром транспорта. Последняя должность — вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Renault, владевшая почти 68% акций концерна АвтоВАЗ, заморозила работу в России после 24 февраля. 16 мая было подписано соглашение о их передаче ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранил «Ростех». Таким образом, Волжский автозавод вновь стал полностью российским и перешел под контроль государства.

Мор дважды возглавлял АвтоВАЗ — в 2016-2018 годах и с июня 2021 года. Во время первого президентства он смог сделать предприятие прибыльным. При нем появились Lada Vesta и Xray.

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Топ комментариев

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))

pkv84

Мда...что президент у них в маразме глубоком,что госсекретарь умом не блещет...интересно,кто же этих...

Asd10

Разрыв шаблона провоцируешь? Не гуманный способ ведения дискуссии😄

Asd10

Он много чего говорит. Что прикажут, то и говорит. Служба такая. Ты штоле не знал, наивный?