Экс-министр транспорта возглавил АвтоВАЗ

Бывший министр транспорта Максим Соколов утвержден президентом АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба автопроизводителя. На этом посту он сменил француза Николя Мора, который вместе с Renault покинул Россию.

«Мы будем последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещение. Важнейшей целью для нас является и скорейшее развитие базы поставщиков, в первую очередь — отечественных», — заявил Соколов.

Соколову 54 года. Он окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета с красным дипломом. Занимался бизнесом, но в 2004 году перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга, привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GM, а также китайских инвесторов.

Через пять лет возглавил департамент промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. Затем шесть лет был министром транспорта. Последняя должность — вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Renault, владевшая почти 68% акций концерна АвтоВАЗ, заморозила работу в России после 24 февраля. 16 мая было подписано соглашение о их передаче ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранил «Ростех». Таким образом, Волжский автозавод вновь стал полностью российским и перешел под контроль государства.

Мор дважды возглавлял АвтоВАЗ — в 2016-2018 годах и с июня 2021 года. Во время первого президентства он смог сделать предприятие прибыльным. При нем появились Lada Vesta и Xray.