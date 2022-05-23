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Бывший министр образования осужден на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство РА

Бывший министр образования Республики Алтай Алексей Бондаренко осужден за превышение должностных полномочий, его оштрафовали на 150 тысяч рублей и на два года запретили занимать определенные должности, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, с марта по август 2019 года, будучи министром, Бондаренко поручил директору находящегося у него в подчинении республиканского центра туризма, отдыха и оздоровления организовать пост спасателей на пляже Манжерокского озера.

При этом он, что это не относится к предмету деятельности учреждения, и что бюджетные средства будут перечислены коммерческой организации – фактическому водопользователю озера. Центру был причинен ущерб в 1,115 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

Ни на предварительном следствии, ни в суде Бондаренко вину не признал. Но суд признал его виновным и оштрафовал на 150 тысяч рублей, а также на два года запретил занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В мае прошлого года бывшего директора Центра туризма, отдыха и оздоровления региона признали виновным в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Его осудили на два года условно и взыскали с него сумму ущерба.

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ЧП #Криминал #Республика Алтай
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