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Экс‑посол США признался, что Украине врали о вступлении в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rod Searcey / CC BY 3.0 de

Американские дипломаты лгали Киеву, когда обещали близкое вступление Украины в НАТО, признался бывший посол США в России Майкл Макфол на политических дебатах The Munk Debate в Торонто.

«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?» — задал вопрос Макфолу ведущий дебатов.

В ответ Макфол выкрикнул: «Да, да!». «Это реальный мир»,— язвительно добавил он.

Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В 2019 году были приняты изменения в украинскую конституцию, закрепившие курс страны на вступление в НАТО.

Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток.
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Политика #Мир
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