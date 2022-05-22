Экс‑посол США признался, что Украине врали о вступлении в НАТО

Американские дипломаты лгали Киеву, когда обещали близкое вступление Украины в НАТО, признался бывший посол США в России Майкл Макфол на политических дебатах The Munk Debate в Торонто.

«В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом. Так, неужели дипломаты врали?» — задал вопрос Макфолу ведущий дебатов.

В ответ Макфол выкрикнул: «Да, да!». «Это реальный мир»,— язвительно добавил он.

Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В 2019 году были приняты изменения в украинскую конституцию, закрепившие курс страны на вступление в НАТО.

Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток.