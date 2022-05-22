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Три человека погибли в ДТП ВАЗа и двух грузовиков под Красноярском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и двух двумя грузовиков в ночь на воскресенье в Рыбинском районе Красноярского края, пресс-служба Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю.

«Предварительно установлено, что около 02.00 (22.00 мск) на 47-м километре автодороги "Заозерный — Агинское" водитель ВАЗ-21074 допустил столкновение с автомобилем DAF, который буксировал другой грузовой автомобиль и двигался впереди в попутном направлении», — говорится в сообщении.

По данным автоинспекции, в результате столкновения водитель «Жигулей» и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

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