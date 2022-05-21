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Назван единственный признак реального укрепления рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Признаком реального укрепления рубля станет возможность для россиян купить наличную валюту по биржевому курсу, написал сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

Сенатор сделал заявление на фоне значительного укрепления рубля относительно доллара и евро. На торгах Московской биржи в пятницу американская валюта упала ниже уровня 58 рублей, что произошло впервые с апреля 2018 года.

Ранее аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов спрогнозировал, что рубль летом 2022 года может укрепиться к доллару до уровней около 50 рублей. В этом случае доллар упадет до уровней мая 2015 года.

Подобный сценарий возможен при сохранении экспорта из России на высоком уровне. Считается, что основным фактором для укрепления рубля в настоящий момент является снижение спроса на валюту со стороны импортеров.

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