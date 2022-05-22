США пообещали, что Китай оставит Россию без гаджетов

Китай из-за санкций Соединенных Штатов и союзников резко сократил поставки в Россию ноутбуков, телефонов и другой техники, заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Экспорт китайских технологий в Россию резко сократился в марте после вступления в силу санкций США, приводит The Washington Post. Она назвала это признаком настороженности Пекина по поводу нарушения торговых запретов.

По ее словам, китайские поставки ноутбуков в Россию упали на 40% в марте по сравнению с февралем, экспорт смартфонов сократился на две трети, оборудования для телекоммуникационных сетей — на 98%.

Издание отмечает, что санкции в отношении России требуют, чтобы компании по всему миру соблюдали запреты США. Большинство заводов по производству микросхем в мире, в том числе в Китае, используют программное обеспечение или оборудование, разработанное в США.