НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США пообещали, что Китай оставит Россию без гаджетов

Источник:
The Washington Post
410 2
Фото: Justin Sijbolts / CC BY-SA 4.0

Китай из-за санкций Соединенных Штатов и союзников резко сократил поставки в Россию ноутбуков, телефонов и другой техники, заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Экспорт китайских технологий в Россию резко сократился в марте после вступления в силу санкций США, приводит The Washington Post. Она назвала это признаком настороженности Пекина по поводу нарушения торговых запретов.

По ее словам, китайские поставки ноутбуков в Россию упали на 40% в марте по сравнению с февралем, экспорт смартфонов сократился на две трети, оборудования для телекоммуникационных сетей — на 98%.

Издание отмечает, что санкции в отношении России требуют, чтобы компании по всему миру соблюдали запреты США. Большинство заводов по производству микросхем в мире, в том числе в Китае, используют программное обеспечение или оборудование, разработанное в США.

Еще по теме
Подержанные вещи стали чаще покупать в России
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Япония оставила Россию без высокотехнологичных товаров
Унитазы резко подорожали в России
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия применила на Украине лазерное оружие
Россия отказалась поставлять продовольствие себе в ущерб
Эволюция ускоряется: как изменится человек будущего
Урсула фон дер Ляйен разбила мечты Украины о вступлении в ЕС
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Путин предрек Европе рекордные цены на энергоресурсы
39
Украина вышла из переговоров с Россией
35
Власти предложили ввести утильсбор на электронику
33
Мишустин объявил дедолларизацию российской экономики
32
Россия применила новейшие Су‑57 на Украине