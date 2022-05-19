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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Власти начали поиск китайского партнера для «Москвича»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Audi

Власти Москвы, КамАЗ и Минпромторг ведут переговоры с автоконцернами из КНР о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault заводе.

Обсуждения идут с JAC Motors, FAW и BYD, пишут «Известия» со ссылкой на два источника. Haval, Chery и Geely не ведут переговоров по бренду «Москвич» или заводу Renault.

В планах — использовать одну из китайских автоплатформ для новой модели, которая будет выпускаться под брендом самого завода «Москвич».

«Если договориться с компаниями из КНР не получится, то производством займется КамАЗ самостоятельно. Но в этом случае ждать выхода автомобиля придется долго, так как у производителя нет своих сертифицированных моделей в легковом сегменте», — сообщил один из источников издания.

Renault остановила производство на заводе в Москве в марте после начала военной спецоперации России на Украине и решила уйти из страны. 16 мая были подписаны документы о передаче предприятия правительству столицы. Мэр Сергей Собянин заявил, что будет возрожден бренд «Москвич».

Тема: Русские машины
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