Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

Послы Финляндии и Швеции официально вручили генсеку альянса НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в Северно атлантический альянс, сообщает пресс-служба организации.

«Я тепло приветствую запрос Швеции и Финляндии о присоединении к НАТО. Заявки, которые вы сделали сегодня, — это исторический шаг. Альянс теперь обсудит следующие шаги на пути в НАТО», — цитирует ТАСС Столтенберга.

По его словам, «интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема». Он отметил, что альянс теперь «адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море».

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. В Финляндии отметили, что решение о членстве в альянсе не направлено против кого-либо. По словам президента Саули Ниинистё, страна хочет «укрепить свою безопасность».

Президент России Владимир Путин предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом он добавил, что расширение альянса за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы России, так как у Москвы нет проблем с этими странами.